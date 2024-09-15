Швец рассказал, как игроки «Ахмата» отреагировали на возвращение Ташуева

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился комментарием о возвращении Сергея Ташуева на должность наставника команды.

«Очень рады Сергею Абуезидовичу, мы с ним работали и добивались исторического результата для нас. Мы его знаем. Посмотрим, что изменится», — приводит слова Швеца «Чемпионат».

Футболист отметил, что с Ташуевым «Ахмат» станет больше играть в атаку.

В первом матче после возвращения Ташуева «Ахмат» проиграл в гостях московскому «Динамо» со счетом 2:4.

После восьми туров грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.