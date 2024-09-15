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Из-за кого «Динамо» едва не нарвалось на потерю очков против аутсайдера «Ахмата»

15 Сентября 2024 • 16:59 Комментировать
Динамо Москва
4:2
Ахмат

Московское «Динамо» создало себе проблемы в домашнем матче с «Ахматом», чтобы героически их преодолеть. «Бело-голубые» вели 2:0, спустились до 2:2, а в компенсированное время итогово сделали разницу в свою пользу – 4:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выделило тех, из-за кого «Динамо» могло не выиграть у «Ахмата».

Статистика матча: владение мячом – 59:41, удары по воротам – 22:13, в створ – 13:5, угловые – 7:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Динамо Москва4:2Ахмат
(1:0) Карраскаль Хорхе43'  
(2:0) Тюкавин Константин48'  
  54'Диале Мауро Луна (2:1)
  63'Садулаев Лечи (2:2)
(3:2) Макаров Денис90'  
(4:2) Гагнидзе Лука90'  
Лунёв АндрейДаса ЭлазарМайсторович МиланФернандес РобертоСкопинцев Дмитрий 67' (Маричаль Николас ( 67') Артур Гомес VIII 67' (Маухуб Эль-Мехди ( 67') Фомин ДаниилГладышев Ярослав 83' (Макаров Денис ( 83') Карраскаль Хорхе 90' (Гагнидзе Лука ( 90') Бителло 90' (Кутицкий Александр ( 90') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславКудравец АндрейЛещук ИгорьБальбуэна ФабианНазаренко Егор
Шелия ГиоргиТодорович Дарко  78'Шатара МилошЖиров АлександрАдамов АрсенКамило Рейжерс 82' (Гандри Надер ( 82'  90') Швец АнтонСадулаев Лечи  73' 75' (Исмаэл Силва ( 75') Уткин Даниил 46' (Камилов Владислав ( 46') Диале Мауро Луна 75' (Ковачев Светослав ( 75') Кардосо Фелиппе 62' (Самородов Максим ( 62')
Запасные: Уциев РизванЛоват ЛукасДиванович ЗаимТалал АминМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиОпарин Михаил
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ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ – 6,5. В атаке пользу динамовцам приносил и впервые забил за них в чемпионате, пусть и с пенальти. А что рискованного в стремлении играть красиво? Что это само может сыграть с тобой злую шутку. Хорхе любит пяточки и всё такое, но когда ты невынужденно обрезаешь свою команду и навешиваешь возле своих ворот на голову соперника, это уже перебор.

АРТУР ГОМЕС – 3,5. Первый матч за «Динамо» у бразильца вышел комом. Ноль успешных походов в дриблинг из четырёх попыток, лишь одно выигранное единоборство из восьми и тринадцать потерь мяча – это явно не то, чем можно гордиться или по крайней мере быть сдержанно довольным. Наоборот, это провальные цифры. Адаптация ещё не пройдена. Не зря Личка заменил Гомеса во втором тайме, когда перед «Динамо» встала острая необходимость вырывать победу.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 4,0. Сыграл по статистике несколько лучше Артура, но слишком неуверен этот парень в завершающей стадии. То, как губит Ярослав голевые моменты, может закрыть для него дорогу в стартовый состав на будущее. Хотя у Гладышева была (или ещё есть) возможность обратить основное внимание на себя, пока не в лучшей форме пребывает Тюкавин.

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС – 5,5. Первый пропущенный гол хозяев на его совести – оставил он без опеки Луну Диале на ближней штанге. Второй мяч «Ахмата» – прорезь всей линии обороны «Динамо». Да, сделал Фернандес пять отборов и два перехвата, но те два гола «Ахмата» вполне могли лишить «бело-голубых» двух набранных очков.

АНДРЕЙ ЛУНЁВ – 5,0. Зная, что оборона у «Динамо» нередко пожарит, должен быть чувствителен к ошибкам партнёров-защитников. Не в том плане, чтобы заражаться у них невнятностью, а в том плане, чтобы в любом случае стоять стеной на последнем рубеже. Но не готов был Лунёв к голевому удару Луны, ставшему для него полнейшей неожиданностью. Потом нервозность Андрея могла привезти к другому голу в его ворота.

        Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат

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