Агкацев: «Надоели вопросы про Сафонова»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что ему надоели вопросы о Матвее Сафонове. Как известно, в летнее трансферное окно Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Конечно, мы на связи с Матвеем, общаемся. Но если честно, то уже вопросы про Мотю надоели – практически каждый второй вопрос про него», - цитирует Агкацева «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что Джанлуиджи Доннарумма не сыграет за «ПСЖ» в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Жироны». Скорее всего, Матвей Сафонов дебютирует за парижан на официальном уровне в главном клубном турнире Европы. Игра пройдёт в среду.