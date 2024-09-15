Тюкавин: «Не зря снимался в клипе перед игрой с клюшкой, получилось забить»

Лучший футболист встречи «Динамо» Москва - «Ахмат» Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Эмоции по концовке матча? Что это было, когда забиваешь на 90+?

- Концовка какая-то была смазанная, могли и мы выиграть, и проиграть. Они также. Хорошо, что вратарь нас спас, спасибо ему. Хорошо, забили под конец два гола. Ребята, которые вышли на замену, помогли нам, о чем мы и разговаривали перед игрой.

- Твой гол - не один из самых легких голов в твоей карьере?

- Да нет, почему? Голов не бывает легких, это все равно плод усилий команды. Хорошо, что Эли нашел меня, мне осталось только клюшку подставить. Не зря снимался в клипе перед игрой с клюшкой, получилось забить.

- Что происходит с «Динамо», когда 2:0 ведешь, быстро забиваешь в начале второго тайма, и потом два получаешь в свои?

- Не знаю. Наверное, где-то расслабляемся и думаем, что уже игра окончена. Наверное, это. Не знаю.

- Почему к пенальти не подошел?

- Я не забил с «Оренбургом». Думаю, было правильно, что пробил кто-то другой. А я заработал.