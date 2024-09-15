Игрок «Зенита» Педро: «Не думаю, что кто-то сможет остановить нас»

Вингер «Зенита» Педро дос Сантос поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что кто-то сможет остановить нас, если мы будем продолжать играть на том уровне, на котором играем», — цитирует Педро «Советский спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний бразилец принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет один ассист.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 20 очков.

Стоит напомнить, что «Зенит» выиграл последние шести сезонов РПЛ, повторив рекорд московского «Спартака».