Представитель Гонду назвал ещё два клуба РПЛ, которые интересовались форвардом

Густаво Гони, который представляет форварда «Зенита» Лусиано Гонду, назвал клубы Российской премьер-лиги, интересовавшиеся аргентинцем минувшим летом.

«Со стороны ЦСКА и «Краснодара» летом был интерес к Гонду, но ничего официального», - цитирует Гони Sport24.

Напомним, что в двух матчах Премьер-лиги за «Зенит» Гонду записал на свой счёт три гола.

«Зенит» является лидером российского чемпионата после восьми сыгранных матчей, в которых команда набрала двадцать очков. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют против «Факела» на своём поле.