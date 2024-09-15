Артига: «Очень интенсивной будет игра и зрелищной для болельщиков, 100%»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Ваша команда не может победить уже на протяжении шести матчей. Как это сказывается на атмосфере в раздевалке?

- Нормальная атмосфера. Все понимают, что в РПЛ тяжело, выигрывать и добывать очки тоже тяжело, поэтому ребята сегодня максимально сконцентрированы на победу, потому что в том числе соперник, который вместе с нами вышел вместе в РПЛ.

- Георгий Джикия приехал в Самару, но не попал в заявку. Почему?

- Все связано с тем, что он только вчера приехал. Тренировался, но пока еще не готов. Я думаю, он еще обязательно сыграет.

- В вашем распоряжении сейчас семь центральных защитников. Как будет распределяться игровое время среди них? Возможно, видите кого-то на других позициях?

- Все будет зависеть по ходу матча. Будем смотреть по ходу матча, будем играть на слабых сторонах соперника, а также используя наши сильные стороны. Посмотрим, как будет двигаться.

- Сегодня матч против «Акрона». Он рядом в турнирной таблице. Чего ждете от сегодняшней игры? Ведь обеим командам нужно побеждать.

- Очень интенсивной будет игра и зрелищной для болельщиков, 100%, потому что все понимают, что за матч и что он значит. Команда будет играть проактивно в агрессивный футбол и будет показывать свои лучшие качества на поле.