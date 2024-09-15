Тедеев: «Дзюба мотивирован, это делает нас ещё сильнее»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Первый матч после перерыва на матчи сборных. В Первой лиге подобного не было. Как это сказалось на подготовке команды?

- Было время исправить какие-то ошибки, подтянуть в некоторой степени физическое состояние футболистов, так как команда формируется. Поэтому провели, надеюсь, с пользой.

- Артём Дзюба сегодня в заявке и начнет со скамейки запасных. Как оцените его общее состояние? Стоит ли его сегодня ожидать на поле?

- То, что я успел увидеть и с ним обсудить, он большой молодец, готовился, тренировался. То, что он мотивирован, это делает нас еще сильнее.

- Сегодня Пестряков в старте, а не Димоски. Почему?

- Во-первых, Боян достаточно поздно присоединился к команде. Да и в целом хорошо себя проявлял до сегодняшнего дня Пестряков. Он молодой игрок и воспитанник нашей академии, он должен стремиться впереди, должен завоевывать место в составе, как и любой другой футболист, поэтому пал выбор на него. А там дальше посмотрим.

- «Химки» очень близко располагаются в турнирной таблице. Насколько важен сегодняшний матч?

- Любой матч для нас важен.