Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла 10 матчей

15 сентября «Ахмат» проиграл на выезде московскому «Динамо».

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась поражением грозненского коллектива со счетом 2:4.

Данный результат продлил безвыигрышную серию «Ахмата» в рамках РПЛ до десяти матчей. Последний раз команда побеждала еще в прошлом сезоне, когда в 28-м туре одолела на выезде «Крылья Советов» (2:0).

Стоит сказать, что «Ахмат» — единственный клуб, который пока не побеждал в текущем розыгрыше РПЛ.

Следующим соперником подопечных Сергея Ташуева в чемпионате России станут «Крылья Советов». Матч запланирован на 23 сентября.