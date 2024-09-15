Гладилин рассказал, как Зорину попасть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах хавбека «красно-белых» Даниила Зорина.

По мнению Гладилина, на самом деле не очень сложно попасть в «Манчестер Юнайтед», где играл Канчельскис, но для этого Зорин должен стать ведущим футболистом «Спартака» и попасть в сборную России.

«Вот когда Зорин это все сделает, тогда только у него будет шанс попасть в «Манчестер Юнайтед». Пока об этом ему думать рано», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Зорин принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, забил один гол и оформил два ассиста.