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Луна забил Лунёву, но команда Ташуева дрогнула в концовке: «Динамо» отпустило «Ахмат» с 2:0 и вырвало победу

15 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать
Динамо Москва
4:2
Ахмат

«Динамо» и «Ахмат» открывали воскресную программу восьмого тура чемпионата России. Это был повторный дебют в качестве главного тренера грозненского клуба для Сергея Ташуева.

Протокол игры  
Динамо Москва4:2Ахмат
(1:0) Карраскаль Хорхе43'  
(2:0) Тюкавин Константин48'  
  54'Диале Мауро Луна (2:1)
  63'Садулаев Лечи (2:2)
(3:2) Макаров Денис90'  
(4:2) Гагнидзе Лука90'  
Лунёв АндрейДаса ЭлазарМайсторович МиланФернандес РобертоСкопинцев Дмитрий 67' (Маричаль Николас ( 67') Артур Гомес VIII 67' (Маухуб Эль-Мехди ( 67') Фомин ДаниилГладышев Ярослав 83' (Макаров Денис ( 83') Карраскаль ХорхеБителло 90' (Гагнидзе Лука ( 90') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславКудравец АндрейЛещук ИгорьБальбуэна ФабианНазаренко ЕгорКутицкий Александр
Шелия ГиоргиТодорович Дарко  78'Шатара МилошЖиров АлександрАдамов АрсенКамило Рейжерс 82' (Гандри Надер ( 82') Швец АнтонСадулаев Лечи  73' 75' (Исмаэл Силва ( 75') Уткин Даниил 46' (Камилов Владислав ( 46') Диале Мауро Луна 75' (Ковачев Светослав ( 75') Кардосо Фелиппе 62' (Самородов Максим ( 62')
Запасные: Уциев РизванЛоват ЛукасДиванович ЗаимТалал АминМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиОпарин Михаил
15 сентября. Стадион "ВТБ Арена".
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Поначалу «Динамо» шло в таблице вровень с «Зенитом», но позже зачастили «бело-голубые» с осечками. До паузы на матчи сборных команда Лички не выиграла в чемпионате два подряд матча – поражение от «Краснодара» и ничья с «Оренбургом». Наверняка же настраивались динамовцы перевестись на победный лад.

«Ахмат» стартовал в чемпионате откровенно плохо – ни одной победы в семи турах. Магомед Адиев ушёл в отставку – а стоило ли ему продлевать контракт летом? В грозненскую команду на тренерский мостик вернулся Сергей Ташуев, здорово умеющий поднимать команды из ям на коротких дистанциях.

Начали команды матч без раскачки. Бителло был выведен по правому полуфлангу и пробил по воротам. Подкатывавшийся Жиров постарался заблокировать удар, но не получилось. В итоге мяч ногой отбил последний рубеж Шелия. Вскоре Гладышев избежал офсайда во время заброса из глубины и ковырнул мяч мимо створа, оказавшись с глазу на глаз с Шелией.

На восемнадцатой из похожего положения бил Гладышев, упущенный Тодоровичем. Но там Ярославу была адресована короткая передача низом от Карраскаля. А пробил Гладышев слабо в руки Шелии. Пред тем едва не вышел вперёд «Ахмат» – дальним ударом Швец внедрил мяч в левую штангу.

Тюкавин оставался вроде на голодном пайке. Фланговые доставки до него не доходили, а когда Бителло снабжал его низом, тот не откликался должным образом. Но к перерыву Константин сделал своё дело – пробил так, что мяч срикошетил от бока подкатившегося Жирова ему же в руку. ВАР-просмотр – и пенальти. Карраскаль забил впервые за «Динамо» в РПЛ, с точки поразив левый угол (1:0).

На старте второго тайма Карраскаль едва не привёз гол в те же самые «физические» ворота – теперь уже в свои. Навесил он аккурат на голову Камилову, который ударил выше створа. Впрочем, вскоре Тюкавин забил куда надо, воспользовавшись поперечной передачей справа от Эли Дасы (2:0). Расслабляться динамовцам было рано, однако «развезло» их в этот тёплый сентябрьский день.

«Ахмат» не собирался сдаваться. Тодорович отдал пас влево Камилову, тот навесил, а Луна Диале успешно пробил головой в ворота (2:1). Роберто Фернандес вообще потерял его, а Лунёв явно не ожидал такого развития событий и застыл как вкопанный. Вскоре вратарь хозяев не лучшим образом пошёл на перехват прострела, но удалось там динамовцам избежать пропущенного гола.

Серьёзных выводов «бело-голубыми» сделано не было. За счёт атаки выскочить у них вскоре не получилось – плотный удар Фомина отбил Шелия. А Луна приплюсовал к своему голу результативную передачу. Три защитника хозяев оказались отрезаны, когда Мауро покатил вперёд по левому полуфлангу на Садулаева. Дальше был разящий удар от Лечи в дальний угол (2:2).

Личка убрал с поля бразильского дебютанта Серхио Гомеса и Скопинцева, выпустил Маричаля и Маухуба. Пошло у динамовцев движение в чужой штрафной, но какое-то время оно было безрезультатное. Эль-Мехди обыгрался с Тюкавиным, пробил по воротам. Шелия отразил, а Карраскаль в сетку добил, однако пасовал ему из офсайда Гладышев.

Ташуев не любит оборонительный футбол, и «Ахмат» сам не отказывался от давления на оборону соперника. Самородов отдал Ковачеву, чей удар нейтрализовал Лунёв. Защита у «Динамо» была далека от идеала, но не пропустила больше. А хозяева всё ж таки вырвали победу. Макаров, вступивший в игру со скамейки, проткнул мяч в сетку в добавленное время, разобравшись на ограниченном пространстве с Шелией после паса Фомина (3:2).

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Офсайда не было, гол засчитался. «Динамо» с приключениями победило аутсайдера на своём поле. Гагнидзе забил ещё четвёртый гол «бело-голубых», откликнувшись на пас слева от Маухуба (4:2). «Ахмат» под руководством Ташуева стартовал с поражения. Личке надо работать над тем, чтобы его команда выигрывала уверенно, а не на тоненького.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат

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