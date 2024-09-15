В «Зените» отреагировали на информацию о двойных премиальных за победу над ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, действительно ли игроки получили двойной бонус за игру с ЦСКА.

В восьмом туре чемпионата России «Зенит» одолел на выезде ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил во втором тайме нападающий Лусиано Гонду.

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА — досужие выдумки», — заявил Медведев Sport24.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 20 очков в восьми матчах.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится у себя дома с воронежским «Факелом».