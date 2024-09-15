Чанов назвал главную проблему ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о проблемах «армейцев».

В восьмом туре чемпионата России ЦСКА проиграл у себя дома «Зениту» со счетом 0:1. По мнению Чанова, команды показали интересный футбол, и ЦСКА не должен был уступать.

«Беда «армейцев» продолжается — нет забивного нападающего. Моменты есть, с начала матча ЦСКА выглядел прекрасно, поэтому не должны были проиграть», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

В следующем туре РПЛ подопечные Марко Николича встретятся в гостях с казанским «Рубином». Игра пройдет 21 сентября, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.