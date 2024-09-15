Игрок «Факела» бросался на фанатов после матча

В субботу «Факел» не смог обыграть на своём поле «Пари НН» - матч завершился вничью со счётом 0:0. После игры футболисты воронежской команды подошли к трибуне, очевидно, чтобы поблагодарить болельщиков. При этом защитник Игорь Калинин в какой-то момент стал бросаться в направлении трибуны, желая добраться до фанатов с кулаками. Футболиста «Факела» пришлось оттаскивать от места событий.

Как сообщает телеграм-канал «Факел Трансферы /Новости», эмоции Калинина были связаны с тем, что кто-то из фанатов плюнул в сторону футболистов. При этом болельщики критиковали и освистывали команду.

«Факел» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с 5 очками.