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Игрок «Факела» бросался на фанатов после матча

15 Сентября 2024 • 15:49 Комментировать
Факел
0:0
Пари НН

В субботу «Факел» не смог обыграть на своём поле «Пари НН» - матч завершился вничью со счётом 0:0. После игры футболисты воронежской команды подошли к трибуне, очевидно, чтобы поблагодарить болельщиков. При этом защитник Игорь Калинин в какой-то момент стал бросаться в направлении трибуны, желая добраться до фанатов с кулаками. Футболиста «Факела» пришлось оттаскивать от места событий.

Как сообщает телеграм-канал «Факел Трансферы /Новости», эмоции Калинина были связаны с тем, что кто-то из фанатов плюнул в сторону футболистов. При этом болельщики критиковали и освистывали команду.

«Факел» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с 5 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

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