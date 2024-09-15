«Ахмат» ещё раз наказал московское «Динамо» за провал в обороне

В разгаре второй тайм матча восьмого тура Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ахматом». Команда Марцела Лички к 48-й минуте вела с запасом в два гола после ударов Хорхе Карраскаля с пенальти и Константина Тюкавина с игры. Но соперник быстро включился и отыграл один мяч стараниями Мауро Луны Диале. На 63-й минуте грозненцы отличились снова - Луна вырезал идеальный пас в штрафную, где бросили защитники совсем одного Лечи Садулаева, который без сопротивления пробил мимо голкипера точно в дальний нижний угол ворот.

2:2 на табло, при таком счете «Динамо» делит четвертое место, а противник уходит с последней строчки. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.