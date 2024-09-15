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Дьяков: «Пауза пошла на пользу «Зениту»

15 Сентября 2024 • 15:40 Комментировать

В российском чемпионате проходят матчи восьмого тура, центральной встречей стала игра питерского «Зенита» с московским ЦСКА. Питерцы выиграли с минимальным преимуществом, и экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков отметил, что перерыв для игр сборных команд явно пошёл на пользу именно чемпиону России.

- Пауза пошла на пользу больше «Зениту». Но всё равно было время, чтобы кому-то набрать форму, кому-то после травмы восстановиться, плюс подписали Соболева., - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре питерскому «Зениту» предстоит сыграть с воронежским «Факелом».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Виталий Дьяков ещё теги
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