Тюкавин удвоил перевес московского «Динамо» в матче с «Ахматом»

Второй тайм матча восьмого тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и «Ахматом» начался с голевой атаки хозяев поля. Элазар Даса продавил опекуна на правом фланге и прицельно низом сыграл поперек поля в центр штрафной, и Константину Тюкавину оставалось только подставить ногу, чтобы переправить мяч в дальний угол ворот.

Счет стал 2:0. Напомним, что в конце первого тайма с пенальти отличился Хорхе Карраскаль. «Динамо» идет на четвертом месте онлайн-таблицы, а соперник делит последнюю строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.