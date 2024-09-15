Дзюба начнёт в запасе матч «Акрона» в РПЛ

Несколько дней назад нападающий Артём Дзюба обрёл клубную прописку, заключив контракт с «Акроном». В воскресенье команда из Тольятти проведёт домашний матч восьмого тура Премьер-лиги против «Химок». Состав «Акрона» уже был обнародован на сайте РПЛ. Важно отметить, что 36-летний Дзюба начнёт игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Артём Дзюба заключил с «Акроном» контракт, который рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Матч между «Акроном» и «Химками» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.