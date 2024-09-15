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Наумов высказался о перспективах Соболева в «Зените» эксклюзив

15 Сентября 2024 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Зенит

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче ЦСКА с «Зенитом».

- Считаете закономерной победу «Зенита» над ЦСКА?

- Мне показалось, что более справедливым исходом матча была бы ничья. Но питерцы были более целеустремленными. Кроме того, «Зенит» более сбалансирован по всем линиям, игра у него отлажена лучше, чем у ЦСКА. За счет этого он забил, а потом просто не дал возможности это сделать хозяевам. «Армейцы» мне понравились своей настырностью. Они могли свести матч к ничьей, но им немного не повезло. А так, игра была равной.

- Можно ли сказать, что у ЦСКА есть проблемы с завершением атак?

- У «армейцев» очень неплохая средняя линия. А в завершении не хватает хорошего последнего паса. Хотя Обляков может это делать.

- Соболев дебютировал за «Зенит». Как вам его игра?

- Она меня не впечатлила. Думаю, что Соболев сядет на лавку. Играть будет Лусиано. И Кассьерра. Мне кажется, Соболев проведет еще один или два матча на таком же уровне, и Семак посадит его в запас.

- Его нынешний уровень объясним тем, что он пропустил какое-то время, или он просто слабее других нападающих «Зенита»?

- Соболев - не очень сильный форвард.  Он не сильнее других нападающих «Зенита». А тут он еще и растренирован. Поэтому и сдал даже по сравнению с тем, что было.

- То есть, вам не совсем понятно, зачем питерцы купили этого игрока?

- Мне все понятно: «Зенит» берет всех подряд. Если кто-то не подходит - его отдают. Деньги есть - почему не брать? А Соболев повторит судьбу тех, кто не заиграл в «Зенит». Таких два десятка можно набрать. 

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- «Зенит» еще будет терять очки?

- Будет. Это просматривается уже не первый год. Они забивают и начинают играть на мастерстве, не торопясь. В конце пропускают, и два очка потеряны. Но на длинной дистанции очковых потерь у питерцев будет меньше, чем у остальных клубов. А это значит, что они опять станут чемпионами. Нет у них в этом сезоне конкурентов.

- Какие перспективы у ЦСКА на медали?

- Мне нравится, как работает Николич. Он поставит игру ЦСКА. Уже просматриваются какие-то нотки. Там много комбинационной игры. «Армейцы» будут конкурировать за попадание в тройку с «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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