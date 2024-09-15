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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич удачно спрогнозировал дебютный гол Карраскаля

15 Сентября 2024 • 15:15 Комментировать
Динамо Москва
2:2
Ахмат
2-й тайм

В воскресенье в Премьер-лиге России встречаются «Динамо» и «Ахмат». Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль впервые смог забить за «бело-голубых» в Премьер-лиге, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Любопытно, что комментатор Константин Генич удачно спрогнозировал дебютный гол Карраскаля за «Динамо» в чемпионате.

«Не знаю почему, но чуйка подсказывает, что именно сегодня свой первый гол за Динамо в РПЛ забьет Карраскаль», - написал Генич в телеграм-канале за час до начала матча.
«Чуйка!» - написал Генич уже после гола Карраскаля.

Следить за матчем «Динамо» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Динамо Москва Константин Генич Хорхе Карраскаль ещё теги

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