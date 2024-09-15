Карраскаль впервые забил за «Динамо» в РПЛ

В воскресенье в рамах восьмого тура Российской премьер-лиги играют «Динамо» и «Ахмат». В концовке первого тайма московская команда повела в счёте, когда атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль реализовал пенальти.

Для Карраскаля это первый гол за «Динамо» в чемпионате России. Ранее колумбиец дважды забивал за «бело-голубых», но это было в матчах национального кубка.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче между «Динамо» и «Ахматом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В случае победы «бело-голубые» поднимутся на четвёртое место в таблице.