«Спартак» способен стать чемпионом России» - Ари

Бывший форвард «Спартака» Ари оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне. По мнению Ари, «красно-белые» способны вести борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки. Станкович? Он – топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», - цитирует Ари «РБ Спорт».

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в сезоне 2016/2017.