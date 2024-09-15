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Вахания: «Зачем бояться Дзюбу?»

15 Сентября 2024 • 13:54 Комментировать
Акрон
...
Химки
Через 2 ч. 17 мин.

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о нападающем Артёме Дзюбе, с которым ростовчане в скором времени должны пересечься. У Вахании спросили, не боится ли он Дзюбу, учитывая его способность забивать голы бывшим командам.

«Зачем бояться? У нас нет выбора – будем играть», - цитирует Ваханию «Спорт-Экспресс».

Матч Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Акроном» пройдёт в субботу, 28 сентября. Игра пройдёт в Ростове-на-Дону и стартует в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент «Ростов» занимает в турнирной таблице чемпионата седьмое место, а «Акрон» - четырнадцатое.

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