Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах Зенита» и победе над ЦСКА.

- «Зенит» победил закономерно или ЦСКА не повезло?

- «Армейцы» по игре выглядели не хуже, но результат такой. Команда совсем не создает моменты, хорошо контролирует игру, хорошо подходит к штрафной соперника, но с последним пасом беда. Он совсем не получается. Только в этом проблема. Даже не скажу, что с реализацией. Вратарь «Зенита» не особо совершал подвиги.

- «Зенит» тоже почти ничего не создал.

- Всего два момента можно вспомнить. В первом эпизоде была обычная фланговая передача. «Армейцы» потеряли игрока, и гости забили. И тут же питерцы могли забить еще один мяч. Дивеев пока возвращался назад в оборону, получился разрыв. А больше моментов и не было. Это футбол. Нужно использовать то, что есть.

- У «Зенита» играло три форварда. Наверняка ожидали от него большего в плане созидания?

- Кстати, перед игрой я был уверен, что Соболев будет в стартовом составе.

- Почему?

- Потому что ему надо готовиться, прибавлять. У него нет игрового тонуса, и вписать Александра в новую конструкцию тоже проблема. Нужно, чтобы партнеры к нему привыкли и он к ним. Саша старается. Не скажу, что он сильно провалился, хотя пишут обратное. От него продолжение было. Но завершение - это другой вопрос. «Зенит» забил после фланговой передачи, игры вверху, чего питерцам не хватало. Теперь это есть. Я думаю, что Соболев выйдет и в следующем матче в Питере в старте. Его нужно представлять болельщикам. Правда, сейчас он не в лучшем состоянии. В целом «Зенит» выглядит хуже, чем я предполагал, а ЦСКА по игре мне очень нравится, но нет результата.

- Кого вы видите основным нападающим «Зенита»?

- Не хотелось бы отвечать на этот вопрос, потому что это дело вкуса. Но мне очень интересно, как будет строиться игра с использованием всех сильных качеств футболистов.

Реклама

- На какое бы место вы поставили Соболева среди российских нападающих?

- В первую тройку он точно входит.

- «Зенит» будет терять очки или сохранит отрыв до конца чемпионата?

- Конечно, будет. Ну что вы! Питерцы выиграли в такой ситуации, когда там даже не пахло победой. У них не всегда будет так получаться. Есть же ещё «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Конкуренция будет очень приличная.

Елена Григорьевская