Газзаев: «В плане комплектации состава надо ориентироваться на «Локомотив»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев привел в пример трансферную политику столичного «Локомотива».
«В плане комплектации надо ориентироваться на «Локомотив». Но я не против того, чтобы приезжали иностранцы высокого уровня, которые реально способны усилить лигу. Я против подписания второстепенных легионеров», - передает слова Газзаева Metaratings.ru.
В поединке восьмого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде встречался с «Оренбургом». Москвичи отпраздновали победу со счетом 4:2. После этого успеха «железнодорожники» с 18 очками занимают третье место в РПЛ.
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