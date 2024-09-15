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Тарханов: «ЦСКА был лучше «Зенита» и не заслужил поражения»

15 Сентября 2024 • 13:14 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнее поражение московского ЦСКА от петербургского «Зенита» в восьмом туре Премьер-лиги.

«ЦСКА имел преимущество, проходил хорошо центр поля, но не хватало реализации. Технический брак им мешал в завершении. Так-то по игре ЦСКА был лучше, не заслужил поражения», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением подопечных Марко Николича со счетом 0:1. После восьми матчей ЦСКА занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Зенит» является лидером.

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Евро-Футбол.Ру,
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