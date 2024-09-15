Баринов оценил победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Народный артист России Валерий Баринов, который является болельщиком московского «Локомотива», высказался о гостевой победе «железнодорожников» над «Оренбургом» в восьмом туре РПЛ. Столичный клуб выиграл со счетом 4:2.
«Очень яркий матч, было интересно смотреть. Но, к сожалению, пропустили два мяча. Это говорит о том, что нужно еще поработать над обороной. Я очень надеюсь, что сезон получится удачным», - передает слова Баринова «РБ Спорт».
После вчерашней победы «Локомотив» набрал 18 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.
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