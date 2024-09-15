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Тюкавин – в основе «Динамо» на матч с «Ахматом»

15 Сентября 2024 • 13:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
Через 0 ч. 4 мин.

Воскресную программу восьмого тура Российской премьер-лиги откроет матч между «Динамо» и «Ахматом». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунёв, Даса, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Бителло, Карраскаль, Гладышев, Гомес, Тюкавин.

Матч между «Динамо» и «Ахматом» стартует в 14:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «Динамо» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
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