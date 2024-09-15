Павлюченко дал прогноз на матч «Спартака» в Махачкале

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о поединке московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Отдаю предпочтение гостям. «Спартак» набрал ход. На днях была игра с ветеранами клуба, тот же Станкович явно вдохновился. На позитивном настрое победят. Выбираю ставку на победу «Спартака» с форой (-1)», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».

«Динамо» примет московский топ-клуб на своем стадионе в Махачкале сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.