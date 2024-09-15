Гольдман назвал цель Дзюбы

Несколько дней назад нападающий Артём Дзюба перебрался в «Акрон». Леонид Гольдман, который представляет опытного футболиста, высказался о цели Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Конкретной задачи по голам нет. Артём хочет помочь команде выполнить задачу на сезон – как минимум, остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово», - цитирует Гольдмана Sport24.

В воскресенье «Акрон» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Химок». Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Акрон» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

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