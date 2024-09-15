Португальский журналист Майкл Машад в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке московского «Спартака» Рикарду Мангаше.

- Он игрок, который дает много глубины левому флангу. Несмотря на то, что он защитник в профиле клуба, в этом сезоне он играл в качестве вингера и добился отличных результатов. Он забивал голы, отдавал голевые передачи и внес вклад в отличное начало сезона для «Витории».

- Какие у него недостатки?

- Я бы сказал, что физика. В последнее время с этим стало лучше, но он не смог заявить о себе раньше именно из-за проблем с физикой.

- Как вы думаете, у него получится заиграть в чемпионате России?

- Он продемонстрировал в Португалии, что является игроком с большим потенциалом и способностью изменить ситуацию. Я верю, что он покажет то же самое в России. Рикарду универсален, играет на нескольких позициях, очень силен в навесах и часто забивает голы. «Спартак» подписал отличного игрока