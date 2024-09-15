Ещенко высказал мнение о матче «Динамо» Махачкала - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем поединке между махачкалинским «Динамо» и «красно-белыми» в рамках восьмого тура чемпионата России.
«Видно, что костяк «Динамо» остался. В этом сезоне усилились качественными футболистами. Конечно, уровень не совсем высокий, но сам факт того, что команда уже обыграла «Спартак», говорит о многом», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.
Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 15 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Хозяева занимают десятое место, а гости – четвертое.
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