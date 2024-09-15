Дзюбу назвали лучшим нападающим в истории футбола России

Леонид Гольдман, который представляет 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу, высказался о футболисте. По словам Гольдмана, Дзюба является лучшим форвардом в истории российского футбола.

«Артём хочет доказать самому себе, что ещё есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, Дзюба всем давно всё доказал. На данный момент Артём – лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания», - цитирует Гольдмана Sport24.

Как известно, на днях Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном». Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025. В нём нет никаких дополнительных опций.

В воскресенье, 15 сентября, «Акрон» проведёт домашний матч восьмого тура Российской премьер-лиги против «Химок». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.