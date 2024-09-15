Деменко: Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» - «Химки»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался о переходах защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы в подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон» соответственно.

«Единственный важный момент для этих футболистов - физическое состояние. Если их приобретали, то либо с первых минут, либо во втором тайме их выпустят. Будут максимально давать игровую практику», - передает слова Деменко «Газета.ru».

Матч между «Акроном» и «Химками» состоится сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают 14-е место в таблице, а гости – 13-е.