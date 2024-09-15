Орлов: «ЦСКА устроил «Зениту» жёсткую проверку»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался о вчерашнем поединке между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России.

«ЦСКА устроил «Зениту» жесткую проверку. «Армейцы» здорово настроились на этот поединок. Они хотели дать бой чемпиону страны. Они его и дали. Просто не хватило мастерства в решающих эпизодах», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Зенитом» завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. После этого матча москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, а питерцы идут на первой строчке.