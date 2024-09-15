Ангбан высказался о матче «Динамо» против «Спартака»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан поделился ожиданиями от поединка против московского «Спартака» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Против «Спартака» будет нелегко. Мы готовы с ними бороться, наши козыри - компактность во всех линиях, готовность предложить высокий уровень борьбы, игра на контратаках. Это будет хороший матч», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится на стадионе в Махачкале сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают десятое место, а гости – четвертое.