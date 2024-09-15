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Игроки «Зенита» получат по 5 миллионов за победу над ЦСКА

15 Сентября 2024 • 11:56 Комментировать

В центральном матче восьмого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле потерпел минимальное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:1.

Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», за победу футболисты «сине-бело-голубых» получат по пять миллионов рублей в качестве премиальных. Источник отмечает, что это двойные премиальные. Стандартные бонусы в «Зените» составляют 25 тысяч евро.

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 20 очками занимает первое место. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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