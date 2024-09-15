Чавес оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес поделился мнением о шансах своей команды стать чемпионом России в текущем сезоне.

«Будем надеяться. У некоторых команд сильные составы. Но мы способны конкурировать с любым соперником. Шансы стать чемпионами у нас тоже есть. Важна стабильность в каждой игре», - приводит слова мексиканского легионера «Чемпионат».

В рамках восьмого тура чемпионата России «бело-голубые» на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 14:15 мск.

В случае победы «Динамо» поднимется на четвертое место в РПЛ.