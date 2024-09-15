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Булыкин дал совет молодому Батракову, как не растерять игровую форму эксклюзив

15 Сентября 2024 • 12:45 Комментировать
Оренбург
2:4
Локомотив Москва

Бывший форвард «Локомотива» и европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, как молодому полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову не растерять игровую форму.

«Тренироваться и выкладываться в каждом матче. Но, думаю, это и так ему все говорят. Просто есть бытовые и жизненные ситуации, которые могут повлиять. «Зенит» сейчас посмотрит на него и захочет купить, и тоже может что-то произойти. Поэтому ему не нужно останавливаться, нужно двигаться всё выше и выше в футболе и достигать всё новых и новых высот и рекордов», - сказал Булыкин.

19-летний Батраков в текущем сезоне сыграл восемь матчей за «Локомотив», отметившись пятью голами, и отдал столько же результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Алексей Батраков ещё теги

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