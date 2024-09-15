Агкацев: «Пора ли в сборную? Не мне судить»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев в беседе с представителями СМИ высказался о возможном приглашении в ряды национальной сборной России.

- Ты на связи с Кафановым по поводу сборной?

- По поводу сборной ни разу не общался.

- Как думаешь, пора в сборную?

- Не мне судить.

Агкацев – воспитанник академии краснодарского клуба. В нынешнем сезоне вратарь провел десять поединков, в которых пропустил три мяча. После восьми туров «Краснодар» с 18 баллами занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче краснодарцы на своем поле одолели «Ростов» (2:0).