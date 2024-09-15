Мусаев прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Центральный форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с журналистами высказался о поражении от петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Очень грустно, что проиграли. Обидное поражение от «Зенита». Чего не хватило команде? Моего гола», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок прошел на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершился минимальным поражением «армейцев» со счетом 0:1.

После этой встречи ЦСКА продолжает занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Зенит» единолично лидирует.