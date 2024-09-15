Кривцов отреагировал на информацию о ссылке в дубль «Краснодара»

«Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» и всё. Конфликты с руководством или тренером? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всё окей. Ничего не слышал об этом», - передает слова футболиста «РБ Спорт».