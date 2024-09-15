Кривцов отреагировал на информацию о ссылке в дубль «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов дал комментарий по поводу информации о своей ссылке в дубль «быков».
«Наверное, кто-то просто увидел заявку «Краснодара-2» и всё. Конфликты с руководством или тренером? Ничего не знаю, у меня хорошие отношения, всё окей. Ничего не слышал об этом», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Кривцов принял участие во вчерашнем матче «Краснодара» против «Ростова». Встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
После восьми туров краснодарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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