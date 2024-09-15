Семак высказался о кричалке «Зенит» - позор российского футбола»

Главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку задали вопрос о том, как он относится к кричалке болельщиков в сторону своей команды. Во время встречи с ЦСКА фанаты на трибунах скандировали «Зенит» - позор российского футбола».

«Кричалка «Зенит» - позор российского футбола»? Сильных не любят», - передает слова Семака «РБ Спорт».

Матч ЦСКА против «Зенита» завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. После этого поединка подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейский» клуб находится на пятой позиции.