Испанский полузащитник Алекс Корредера продолжит карьеру в российском чемпионате. 28-летний игрок перешел в подмосковные «Химки», сообщается на официальном сайте клуба.

«Добро пожаловать, Алекс! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», - говорится в публикации пресс-службы «Химок».

Отметим, что Корредера является воспитанником академии каталонской «Барселоны», он находился в системе «сине-гранатовых» с 2004 по 2015 год. До перехода в «Химки» полузащитник выступал за «Тенерифе».

После семи туров РПЛ подмосковный клуб занимает 13-е место в таблице. В ближайшем поединке «Химки» на выезде сыграют против «Акрона».