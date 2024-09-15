Канчельскис: «Зенит» на верном пути, делает всё правильно»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре петербургского «Зенита» против московского ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Да, петербуржцы молодцы. Команда идет на первом месте. Значит, она на верном пути и делает все правильно. Начали сезон очень здорово», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0. После этого матча команда Сергея Семака занимает первое место в таблице, а подопечные Марко Николича находятся на пятой строчке.