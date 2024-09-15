Дзюба нашёл идеальный вариант в «Акроне»: каждый приход футболиста в клуб-середняк оборачивался успехом

История Дзюбы и «Акрона» вызывает интерес, споры и противоположные мнения. Некоторые считают, что это станет лебединой песнью Артёма. Но есть и контраргументы в пользу того, что роман Дзюбы с тольяттинским клубом сложится.

Начнём с первого мнения. Естественно, что речь о возрасте нападающего. Однако не факт, что этот аргумент безусловен. Здесь всё покажет время. Второй аргумент более весомый – Артём не проходил предсезонной подготовки. Это уже может повлиять на игру форварда, плюс сверху накладывается фактор возраста. При этом всё-таки есть смягчающее обстоятельство: между первым и вторым кругом будет межсезонье, где Дзюба сможет наверстать пробелы в физической подготовке.

Рассмотрим более подробно аргументы второго мнения, ибо их не так уж и мало. Артём неизменно был хорош в клубах, которые не боролись за чемпионство: «Томь», «Ростов», «Арсенал». В Томске он доказывал, что зря его списали в «Спартаке». В «Ростове» он поднял над головой кубок страны. В Туле доказал Черчесову, что достоин места в сборной. Чем закончилось домашнее первенство – вы все прекрасно помните. Дзюба тот игрок, которому нужна мотивация. Сейчас её не стало меньше. Посудите сами: Артёму нужно опередить Александра Кержакова в «Клубе 100». Ну и мотивация номер два – показать и доказать, что его рано списывать со счетов. Доказывать есть кому – как минимум «Локомотиву», «Зениту» и конечно же «Спартаку».

Ну и есть внутрикомандная мотивация – остаться в элите. Наверняка экс-игрок сборной захочет больше ассоциироваться со спасателем, чем с футболистом из потонувшей команды.

Есть опасение, что скандальный характер Дзюбы может помешать «Акрону». Такое вполне возможно, но есть и вероятность, что всё пройдёт максимально мирно. Если Артём не закрепится в Тольятти, то никакой клуб из РПЛ не захочет его заполучить – даже если финансовые аппетиты форварда снизятся аж в два раза. Естественно, что с данным переходом рискует и сам клуб, так как Дзюба дорогостоящий футболист. То есть очевидно, что рискуют обе стороны, а это уже условие для поиска консенсуса.

Спору нет, приведённые выше аргументы двух сторон имеют право на жизнь. И какая сторона возьмёт верх в этом споре – вопрос, на который ответит только время и сам Дзюба. Тем не менее, надо признать, что новая серия в истории «Возвращение Дзюбы в РПЛ» никого не оставит равнодушным.

Результативность Дзюбы («Спартак-2» не учтён)

Клуб Игры Голы «Зенит» 249 108 «Спартак» 166 38 «Ростов» 43 20 «Локомотив» 39 12 «Томь» 35 14 «Арсенал» Тула 10 6 «Адана Демирспор» 5 1

Антон Карасевич