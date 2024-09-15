Силкин: «Зенит» мощнее финансово, в этом причина его успехов»

«Иностранцы из всех команд уезжают, а из «Зенита» - нет. У клуба все хорошо в плане финансов. Я считаю, в этом причина успехов «Зенита». «Динамо» упустило чемпионство, потому что «Зенит» был мощнее финансово», - передает слова эксперта Metaratings.ru.