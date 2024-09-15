Эменике высказался о Дзюбе, который перешёл в Акрон»

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике высказал мнение о новичке тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - великолепный игрок. Здорово, что Артём все еще играет - он отличный нападающий. Уверен, Артём по-прежнему умеет забивать и приносить пользу команде. Могу пожелать ему только успехов», - передает слова нигерийца «РБ Спорт».

Напомним, что «Акрон» сообщил о подписании Дзюбы несколько дней назад. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

В ближайшем поединке Премьер-лиги «Акрон» на своем поле встретится с подмосковными «Химками».