Генич оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче «Краснодар» - «Ростов»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в матче между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

«Как можно звать [о VAR] на такой момент? Ну там вообще нет повода для назначения», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

В начале первого тайма мяч попал в плечо игроку «Краснодара» в штрафной площади. Судья Василий Казарцев проверил эпизод и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой. Пенальти не был назначен.

«Краснодар» одержал победу со счетом 2:0 и занимает второе место в таблице РПЛ.