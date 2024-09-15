Легионер «Динамо» вспомнил, как играл против Месси

Мексиканский хавбек московского «Динамо» Луис Чавес вспомнил о том, как играл против звездного аргентинского форварда Лионеля Месси
«Играть против Месси - честь и мечта! Ещё недавно ты следил за ним по телевизору, а сегодня играешь против него. Это мечта, которая сбылась. Страха не было, но эмоций - море», - передает слова Чавеса «Чемпионат».
Напомним, что мексиканский полузащитник пополнил ряды «Динамо» в 2023 году. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Чавес провел восемь поединков за столичный коллектив, отметившись одной голевой передачей.
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